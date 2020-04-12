بغداد اليوم تنشر نص اتفاق اوبك+ الموقع اليوم وفقاً لنسخة وزارة النفط العراقية

2020/04/12 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم نص اتفاق تحالف اوبك+ والذي نص على تخفيض معدلات تصدير النفط الى 9.7 مليون برميل ي...





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