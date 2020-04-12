وزير الداخلية التركي يعلن استقالته من منصبه

2020/04/12 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأحد عبر حسابه الرسمي في تويتر استقالته من منصبه.

جاء ذلك، بعد انتقادات لإدارته حول ملف إغلاق المدن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وسادت خلال اليومين الماضيين، حالة من الهلع والفوضى وإطلاق نار في بعض الشوارع، إضافة إلى مشاجرات أمام محلات البقالة وأفران الخبز بسبب نقص في الغذاء، وذلك بعد إعلان الحكومة التركية حظر التجول بطريقة مفاجئة وتم تطبيق الحظر بعد ساعتين من إعلانه.

وفرضت السلطات التركية حظر التجول لمدة 48 ساعة في 31 مدينة ابتداء من منتصف ليل الجمعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب عبد عون العبادي، الاحد (12 نيسان 2020)، دعمه بقاء وزير الصحة جعفر صادق علاوي في منصبه بحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لحين اعلان الانتصار على كورونا.

وقال العبادي في حديث

بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم نص اتفاق تحالف اوبك+ والذي نص على تخفيض معدلات تصدير النفط الى 9.7 مليون برميل يومياً اعتباراً من مطلع ايار المقبل وفقاً لنسخة صادرة عن وزارة النفط العراقية.

للاطلاع على النسخة انقر هــنـــا

ووافق تحالف أ

بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب علي الغانمي، الاحد (12 نيسان 2020)، بان هناك سبباً واحداً وراء تأخير ملف ’’حصر السلاح’’ بيد الدولة في البلاد منذ التغيير عام 2003.

وقال الغانمي، لـ( بغداد ال

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