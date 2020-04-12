2020/04/12 | 23:34 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيطاليا تسجل أدنى عدد وفيات بفيروس كورونا منذ 19 مارس

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