2020/04/12 | 23:34 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفيات تركيا بكورونا ترتفع الى 1198 حالة

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