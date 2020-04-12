وزير الداخليّة التركي يعلن استقالته على خلفيّة قرار حظر التجوّل

2020/04/12 | 23:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخليّة التركي “سليمان صويلو” استقالته من منصبه، وذلك على خلفيّة الانتقادات التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين، إثر قرار الحظر المفاجئ الذي فرضه في 31 ولاية ما تسبب بموجة ازدحام شديدة قبل تطبيق…

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