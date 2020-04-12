لليوم الرابع.. حالات الشفاء من “كورونا” أكثر من الإصابات في العراق

2020/04/12 | 23:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في آخر مستجدّات وباء #كورونا، ولليوم الرابع على التتابع تسجّل #وزارة_الصحة العراقية حالات تماثل الشفاء من الفيروس أكثر من الإصابات، إذ سجّلت اليوم الأحد /39/ حالة تماثل من المرض، و /34/ إصابة، و /4/ وفيات.…

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