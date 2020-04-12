بالصور ..شرطة سوق الشيوخ تزف عريسا بالعجلات الامنية

2020/04/12 | 23:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..نظم قسم شرطة سوق الشيوخ ، اليوم الاحد ، موكب زفاف لشاب بعجلات الشرطة والمرور التي تم تزيينها بالورود وجاب شوارع المدينة .وقال مصدر في شرطة سوق الشيوخ ان ” شرطة قضاء سوق الشيوخ لبت دعوة شاب الى زفافه بالعجلات الامنية نظرا لحالة فرض حظر التجوال الوقائي “.واشار الى ان […]

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