لجان تحقيقية وعقوبات لــــ (150) منتسب تهاون في تطبيق القانون في كربلاء

2020/04/12 | 23:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..قال مدير الشؤون الداخلية والامن كربلاء ، مساء الاحد ، عن تشكيل لجان تحقيقية وعقوبات لـــ (150) منتسب تهاون في تطبيق القانون وقرارات خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا بفرض حظر التجوال “.وأوضح العميد خضير الصافي في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) […]

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