الوطنية: تكليف الكاظمي فرصة قد لاتعوض لإصلاح اوضاع البلد

2020/04/12 | 23:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال ائتلاف الوطنية أن تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة يمثل فرصة قد لاتعوض لجميع الأطراف لإصلاح اوضاع البلد المختلفة.واشار وفد يمثل الائتلاف برئاسة رئيس الكتلة النيابية كاظم الشمري زار الكاظمي في مقر إقامته في بغداد الى “أن هذا التكليف الذي يأتي بظروف تاريخية يمر بها العراق يمثل فرصة قد لاتعوض لجميع الأطراف […]

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