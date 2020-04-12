الاعلام الامني يعلن مقتل شرطي برصاص قناص داعشي

2020/04/12 | 23:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوكاعلنت خلية الاعلام الامني، استشهاد شرطي بنيران مسلحين لتنظيم داعش في محافظة كركوك .وذكر بيان للخلية ، ان "منتسبا استشهد بعد إطلاق نار من سلاح قناص لعصابات داعش الإرهابية ، على أحدى النقاط التابعة للفوج الأول باللواء الثاني عشر في الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية، في منطقة منصورية الجبل بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".

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