2020/04/12 | 23:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/انقرة أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الاحد استقالته من منصبه.واعترف الوزير “سليمان صويلو” في وقت سابق بمسؤوليته عن التأخر في إعلان حظر التجول، مشيراً إلى أنه لم يتوقع الفوضى التي شهدتها بعض الولايات.وأضاف صويلو في حديثه لصحيفة “حرييت”، أنه اكتسب خبرةً من نتائج قراره، معرباً في الوقت ذاته عن شكوكه في تسبب حالات الازدحام المحدودة بمشكلة كبيرة فيما يتعلق بانتشار “كورونا”.وتابع قائلاً: “أقولها مرة أخرى، لقد قبلت الانتقادات التي طالتني جراء التأخر في إعلان القرار، كما قبلت الإهانات أيضاً”.ولفت إلى أنه خطط ليلة الحظر للكشف عن القرار بعد الساعة التاسعة مساءً لضمان إغلاق المتاجر، في سبيل تجنب مشاهد هلع التسوق التي شهدتها الدول الأخرى.وأردف: “بعضهم يقول ليتكم أعلنتم الحظر في تمام الساعة 11 و 59 دقيقة ، أعتقد بأن هذا التوقيف كان سيتسبب بمواجهتنا لمشاكل إنسانية كبيرة، قد يكون بعضهم في زيارة خارج منازلهم، كيف سيتمكنون من العودة؟ يجب الإعلان عن الحظر قبل بضع ساعات”.وأشار صويلو إلى أن هلع المواطنين وتهافتهم على المتاجر نجم عن خوفهم من تمديد الحظر لما بعد يوم الأحد، وأن أعداد الذين خرجوا في تلك الساعة لم تتجاوز 250 – 300 ألف.وختم بالتأكيد على أن الحظر لن يشمل أيام الأسبوع الأخرى، وسينتهي بحلول منتصف ليلة الأحد/ الاثنين.وأعلنت الداخلية التركية، مساء الجمعة، حظر التجول في 31 ولاية خلال يومي السبت والأحد، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة انتشار “كورونا”.وشملت الداخلية في قرارها 30 ولاية كبرى إضافة إلى ولاية زونغولداق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير داخلية تركيا يستقيل .."اتقبل الاهانات لتأخري عن اعلان الحظر الوقائي") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير داخلية تركيا يستقيل .."اتقبل الاهانات لتأخري عن اعلان الحظر الوقائي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).