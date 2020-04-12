عاجل: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بابل

2020/04/12 | 23:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ بابل حسن منديل السيرياوي، اليوم الاحد، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال السيرياوي في بيان تلقته "الغد برس"، انه تم "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بابل"، داعيا أبناء المحافظة إلى "الالتزام بحظر التجوال حفاظا على حياتهم".

ودعا محافظ بابل، القوات الأمنية إلى "محاسبة المخالفين لحظر التجوال".

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