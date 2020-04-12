عاجل: وفاة بغدادي داخل سجن الحوت في ذي قار

2020/04/12 | 23:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الاحد، بان احد السجناء توفي داخل سجن الحوت بسبب مرض عضال.





وذكر المصدر، لـ "الغد برس"، ان "احد السجناء من اهالي بغداد ويبلغ من العمر 35 عاما، محكوم بالاعدام وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (سجن الحوت)".





وبين المصدر، ان "السجن مصاب بمرض التدرن"، لافتا الى انه "تم نقل جثته الى الطب العدلي تمهيدا لتسليمها الى ذويه".

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