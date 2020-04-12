شرطة بغداد: احباط محاولة استغلال فتاة واستدراجها من منزل ذويها الى جهة مجهولة

2020/04/12 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنتا قيادة شرطة بغداد، اليوم الاحد، عن تمكنها من احباط محاولة استغلال فتاة واستدراجها من منزل ذويها الى جهة مجهولة، مبينا انها اعتقلت شخص أقدم على احتجاز فتاة داخل دار والاعتداء عليها.وذكر مدير علاقات واعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه “بناءا على توجيهات وكيل الوزارة […]

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