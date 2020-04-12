مراسل “العهد نيوز”: استشهاد منتسب امني بهجوم لداعش على قرية جنوب غرب كركوك

2020/04/12 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك افاد مراسل “العهد نيوز” في كركوك ، اليوم الاحد،باستشهاد منتسب امني بهجوم لداعش على قرية جنوب غرب كركوك.وقال مراسلنا ان مصدر امني افاد ان “القوات الامنية صدت هجوم لداعش في قرية جنوب غرب كركوك”، واضافا الى ان “الحادث ادى الى استشهاد احد منتسبي الشرطة”.

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