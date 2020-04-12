2020/04/12 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة ننشر النسخة المكتوبة من التحليل الذي اقترحه الفيلسوف ألكسيس كوكير لقناة يوتيوب «التفلسف في وقت الأزمة».29 مارس 2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ما من شيء سيكون كما كان من قبل.من الآن فصاعدًا -أعتقد أن الوقت يستدعي الحديث صراحة، دون انتظار نتائج التجارب والتحقيقات الجديدة، والابتعاد قدر الإمكان عن الصيغ المعتادة للخطابات الفلسفية والسياسية، بطريقة مباشرة جدًا- ستظهر البدائل إذا، هنا ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#المناضل-ة - المناضل-ة - الرأسمالية، حياة وموت في عصر فيروس كورونا بقلم، ألكسيس كوكير، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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