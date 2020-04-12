2020/04/12 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #المناضل-ة ننشر النسخة المكتوبة من التحليل الذي اقترحه الفيلسوف ألكسيس كوكير لقناة يوتيوب «التفلسف في وقت الأزمة».
29 مارس 2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ما من شيء سيكون كما كان من قبل.
من الآن فصاعدًا -أعتقد أن الوقت يستدعي الحديث صراحة، دون انتظار نتائج التجارب والتحقيقات الجديدة، والابتعاد قدر الإمكان عن الصيغ المعتادة للخطابات الفلسفية والسياسية، بطريقة مباشرة جدًا- ستظهر البدائل إذا، هنا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#المناضل-ة - المناضل-ة - الرأسمالية، حياة وموت في عصر فيروس كورونا بقلم، ألكسيس كوكير، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
29 مارس 2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ما من شيء سيكون كما كان من قبل.
من الآن فصاعدًا -أعتقد أن الوقت يستدعي الحديث صراحة، دون انتظار نتائج التجارب والتحقيقات الجديدة، والابتعاد قدر الإمكان عن الصيغ المعتادة للخطابات الفلسفية والسياسية، بطريقة مباشرة جدًا- ستظهر البدائل إذا، هنا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#المناضل-ة - المناضل-ة - الرأسمالية، حياة وموت في عصر فيروس كورونا بقلم، ألكسيس كوكير، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#المناضل-ة - المناضل-ة - الرأسمالية، حياة وموت في عصر فيروس كورونا بقلم، ألكسيس كوكير، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).