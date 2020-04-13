كورونا يواصل الانتشار حول العالم وهذه آخر الاحصائيات

2020/04/13 | 00:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تجاوزت الولايات المتحدة، ايطاليا لتصبح أعلى بلد من حيث عدد الوفيات في العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد بعدما بلغت الحصيلة اكثر من 20 ألفا.وفي اوروبا ورغم الاجراءات الاحترازية في دولها، يستمر عدد الوفيات في الارتفاع حيث سجلت أكثر من 75 ألف حالة وفاة، معظمها في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.رغم […]

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