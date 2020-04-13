كيف تتسوّقين في رمضان بأمان؟

2020/04/13 | 00:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح/ وكالات

في ظلّ انتشار جائحة كورونا، يزداد الشعور بالقلق عند التعامل مع أيّ شخص، خاصة عند شراء الأغراض المنزلية وتبادل الأشياء، خوفا من الإصابة بهذا الوباء لخطير، إذ إنّ انتقال الفيروس التاجي كورونا ينتقل عن ملامسة الشخص جسماً مصاباً بالفيروس، أو القرب من أحد مصاب، وقد تتمّ الإصابة عن طريق تداول أو لمس أغلفة الطعام، أو أغراض المنزل التي تحتوي على فيروس كورونا.

وفي أيام التباعد الاجتماعى الحالية التي تتزامن مع استعداد الجميع لاستقبال شهر رمضان الكريم، كان لابدّ من النزول للأسواق وشراء مستلزمات الشهر الكريم، من زينة للمنزل وبعض الأطعمة والعصائر،وجميعها أشياء تلجأ إليها سيدة المنزل خلال شهر رمضان.

ووفقًا لموقع"lifestyle" إليكِ بعض النصائح التي تحميكِ من الإصابة بفيروس كورونا.

- تجنبي الازدحام، ومن المهم التوجّه لسوق مفتوحة بدلاً من ارتيادالأسواق المكتظّة بالناس، وإذا اضطررتِ لذلك يفضّل المحافظة على مسافة لا تقل عن مترين عن باقي المشترين داخلها.

- ارتداء أقنعة واقية وقفازات تستخدم لمرة واحدة فقط،واستعمال مناديل مبلّلة لمسح الأسطح وعربات التسوق مع المطهر.

- لذا من الضروري أن تأخذي معك كحولاً لتعقيم يديك بعد لمس أيّشيء في الأسواق.

-تجنبي تبادل النقود أو بطاقات الائتمان مع الصراف،أو يمكن تعقيمها قبل إدخالها محفظتك.

- التخلّص من الأكياس البلاستيكية والورقية فورا.

- الاستغناء عن تعقيم علب الأغذية واستبدالها بالغسل.

- استخدامالكحول أولاً بأول داخل السوق، وتغيير الملابس وغسلها فور العودة من السوق.

- غسيل الخضراوات والأشياء التي يمكن غسلها من دون إفسادها فور الوصول للمنزل.

- تعقيم الأشياء التي يصعب غسلها وتخزينها معقمة.

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