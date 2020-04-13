نينوى تعطي ضوءاً اخضر لدخول ايزيديين عالقين

2020/04/13 | 00:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، الاحد، بموافقة السلطات في محافظة نينوى على دخول ايزيديين عالقين في بغداد وديالى بسبب حظر التجوال بتأثير فيروس كورونا وقال المصدر لشفق نيوز "حصلت موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على دخول 321 شخصا من الإيزيديين والعودة الى محافظة نينوى بعدما كانوا عالقين في محافظتي بغداد وديالى كونهم يعملون هناك"، مشيرا الى انهم بدأوا يصلون تدريجياً الى المدخل الجنوبي "سيطرة العقرب" ومن المتوقع ان تسمح لهم قيادة عمليات نينوى بالدخول بناء على الموافقة التي حصلوا عليها من الامانة العامة لمجلس الوزراء.واعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، في وقت سابق، ان عشرات الايزيديين العاملين في بغداد لايستطيعون العودة الى بيوتهم في محافظة نينوى وإقليم كوردستان، فيما دعت الى تمكينهم من الذهاب الى منازلهم.وقال علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان في تغريدة، إن "١٥٠ مواطنا ايزيديا يعملون حتى الوقت الحاضر في بغداد لايستطعون العودة الى منازلهم في محافظة نينوى واقليم كوردستان".وحظرت بغداد التجوال في داخل المحافظة منذ آذار الماضي ومنعت الدخول الى المدينة والخروج منها؛ بسبب ازمة وباء كورونا الا باستثناءات خاصة، وكذلك فعلت محافظات اخرى بما فيها محافظات اقليم كوردستان مما صعب على الناس التنقل بينها.

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