بشرى جديدة من اربيل.. جميع الطلبة العائدين من قبرص فحوصاتهم سلبية

2020/04/13 | 00:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت اربيل ، مساء الاحد، سلامة الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا لأكثر من 300 طالب من اقليم كوردستان كانوا في قبرص.وجاء في بيان لاعلام محافظة اربيل ورد لشفق نيوز، ان المحافظ فرست صوفي ومدير صحة اربيل دلوفان محمد اجتمعا مع الطلبة الذين كانوا يدرسون في جامعات قبرص.وكان هؤلاء الطلبة قد تمت اعادتهم من قبرص الى الاقليم بامر من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.واشار البيان الى ان ممثل الطلبة تحدث نيابة عن الطلبة الـ(302) طالب من مختلف المدن الكوردستانية وتم حجرهم لمدة 14 يوما في فنادق اربيل وقامت الفرق الطبية والجهات المعنية في محافظة اربيل بتوفير جميع احتياجاتهم، بانه لم يواجهوا اي تقصير وتمت خدمتهم على مدار الساعة.وتشير مصادر مطلعة الى أن نتائج فحوصات جميع الطلبة للتفتيش عن فيروس كورونا المستجد كانت سلبية وتمت اعادتهم جميعا الى منازلهم.واشار البيان الى ان محافظ اربيل فرست صوفي قال انه يطلب الاعتذار من الطلبة فيما اذا كان هناك اي تقصير تجاه الطلبة، مؤكدا ان اربيل هي بيتهم وهم بين اهلهم واسرهم، مؤكدا انه من الان الى ان يصلوا الى اهاليهم ستكون جميع مصاريفهم على حساب المحافظة وهو على استعداد لتنفيذ جميع مطالبهم.وكان اكثر من 300 طالب من كوردستان يدرسون في جامعات قبرص علقوا هناك بسبب تعليق رحلات الطيران، وتمت اعادتهم من قبرص بامر من رئيس حكومة اقليم كوردستان عن طريق دائرة العلاقات الخارجية لحكومة الاقليم وتمت اعادتهم من مطار ارجان من قبرص الى مطار اربيل الدولي في 30 من شهر اذار الماضي.وبعد بقائهم لمدة 14 يوما في فندق جوار جرا، خرجوا اليوم وتمت اعادتهم الى بيوتهم وعوائلهم.

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