صحة كربلاء تعلن عدم تسجيل أية اصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/04/13 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كربلاءاعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاحد، عن عدم تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المحافظة ، لم تُسَجل خلال الـ 24 ساعة الماضية ، أية حالة إصابة بفايروس كورونا المُستجد " ، تعقيباً على البيان الوزاري للموقف الوبائي لهذا اليوم".

بغداد اليوم - متابعة

كشف مدير عام مدينة الطب في العاصمة بغداد، حسن التميمي، ان من الممكن عودة فيروس كورونا لمن تعافى منه، فيما دعا المواطنين إلى ملازمة البيوت وتطبيق تعليمات الحظر الوقائي.

وقال حسن التميمي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إ

بغداد اليوم - متابعة

كشئفت وزارة الصحة العراقية ، عن المناطق التي شهدت تسجيل اكبر معدل للاصابات بفيروس كورونا في العراق فيما علقت على اكتشاف علاج ياباني لفيروس كورونا رخصته إدارة الأغذية والدواء الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البد

بغداد اليوم- بغداد

تحدث الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الاحد، عن اسباب تذبذب اسعار صرف الدولار في العراق، على الرغم من توقف اغلب التعاملات التجارية، نتيجة قرارات خلية الازمة بخصوص الوقاية من تفشي وباء كورونا.

وقال المشهداني لـ( ب

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