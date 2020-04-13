2020/04/13 | 00:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، آلية اختيار المناصب والدرجات الوظيفية داخل المفوضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد آلية اختيار المناصب والوظائف في مفوضية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد آلية اختيار المناصب والوظائف في مفوضية الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).