2020/04/13 | 00:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام دائرة صحة محافظة كركوك زياد خلف، تماثل مصابة بفيروس كورونا للشفاء في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كركوك: تماثل مصابة بكورونا الى الشفاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كركوك: تماثل مصابة بكورونا الى الشفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).