2020/04/13 | 00:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية واحدا بالمئة في المعاملات الآسيوية اليوم الأحد، إلى 6.8 أمام الدولار لفترة وجيزة، بعد إعلان وزير الداخلية سليمان صويلو إستقالته.وجرى تداول العملة التركية عند 6.76 للدولار عند الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش.وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأحد، عن استقالته من منصبه، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض في الليرة التركية عقب استقالة وزير الداخلية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض في الليرة التركية عقب استقالة وزير الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).