إيران تكشف حيثيات اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج

2020/04/13 | 00:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة عن بنود الاتفاق الذي توصلت إليه اليوم دول مجموعة “أوبك+” لخفض إنتاج النفط.وأكد زنغنة أن المكسيك وافقت، خلال اجتماع “أوبك+” الافتراضي الأحد على خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو، والولايات المتحدة تعهدت بإقناعها بخفض الإنتاج بواقع 400 ألف برميل.وذكر […]

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