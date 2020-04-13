مفاجأة حول علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون

2020/04/13 | 00:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف تقرير لموقع ok magazine أن النجم الأمريكي براد بيت تمكن من الفوز بقلب طليقته الممثلة جينفير أنستون مرة أخرى بعد 15 عاماً من الانفصال.وأضاف التقرير أن بيت، منذ انفصاله عن النجمة أنجلينا جولي عام 2016، حاول التقرب من جينيفر وأن يكون مجرد صديق في حياتها، كما أكد التقرير أنه كان يعتذر طوال […]

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