تطورات اليمن تكشف زيف مزاعم العدوان السعودي

2020/04/13 | 00:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة واصلت قوى العدوان السعودي الاماراتي انتهاكاتها وخروقاتها لوقف اطلاق النار في اليمن، حيث شنت 19 غارة جديدة وخمسة زحوف ليصبح العدد الاجمالي لها 100 غارة على الاقل واكثر من 12 زحفا تركز اكثرها في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء.واعتبر رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، أن ما أعلنه تحالف العدوان من وقف لإطلاق […]

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