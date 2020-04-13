2020/04/13 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كورونا ثالث الإهانات – مصطفى الخليفة صفع كبرياء البشرية مرتين من قبل..
على يد غاليلو ودارون، وحل كورونا ثالثة الاثافي، التي ترفع قدر الانسانية لـ “يستوي” على نار هادئة، تذكر بحكمة الامام علي..
عليه السلام: “خرج إبن آدم من موضع البول مرتين”.
عاش الملوك والاباطرة والحسناوات والمقاتلون، مهووسين بالسلطة والجاه والمال والجمال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا ثالث الإهانات – مصطفى الخليفة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
على يد غاليلو ودارون، وحل كورونا ثالثة الاثافي، التي ترفع قدر الانسانية لـ “يستوي” على نار هادئة، تذكر بحكمة الامام علي..
عليه السلام: “خرج إبن آدم من موضع البول مرتين”.
عاش الملوك والاباطرة والحسناوات والمقاتلون، مهووسين بالسلطة والجاه والمال والجمال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا ثالث الإهانات – مصطفى الخليفة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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