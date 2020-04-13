2020/04/13 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا ثالث الإهانات – مصطفى الخليفة صفع كبرياء البشرية مرتين من قبل..على يد غاليلو ودارون، وحل كورونا ثالثة الاثافي، التي ترفع قدر الانسانية لـ “يستوي” على نار هادئة، تذكر بحكمة الامام علي..عليه السلام: “خرج إبن آدم من موضع البول مرتين”.عاش الملوك والاباطرة والحسناوات والمقاتلون، مهووسين بالسلطة والجاه والمال والجمال […]

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