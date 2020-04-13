2020/04/13 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليسا تطرح أغنية بتقنية التصوير عن بعد هيفاء وهبي تهنىء متابعيها بعيد الفصح بيروت – الزمان طرحت المطربة اللبنانية اليسا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان (هنغني كمان وكمان) وتأتي فكرة الفيديو كليب على طريقة (الفيديو الجماعي عن بعد) تفيذا لاجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتظهر مع اليسا في الكليب المطربة […]

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