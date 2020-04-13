2020/04/13 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوساط الفنية تنعى كامل إبراهيم وحسن عبد بغداد – فائز جواد نعت الاوساط الفنية الممثل كامل ابراهيم الذي غيبة الموت امس الاحد اثر مرض عضال لم يمهله كثيرا وبعد اول جلسة من العلاج الكيمياوي .ونعته نقابة الفنانين العراقيين في بيان اطلعت عليه (الزمان) امس(سائلة المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه […]

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