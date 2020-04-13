مُتابعة تتهم نادية الجندي بالعنصرية

2020/04/13 | 00:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اتهمت أحدى المُتابعات لصفحة أحمد السقا على “انستجرام”، الممثلة نادية الجندي بأنها عنصرية.وذلك لأنها جاملت السقا وبارك له برنامجه الجديد، فكتبت تعليقاً على صورته في الكواليس: “مبروك وبالتوفيق والنجاح”.وتفاجأت الجندي بإحدى المُتابعات تنتقدها، فكتبت: “سبحان الله هو لو ما ‏كانش فنان مشهور والله يا أستاذة نادية ماكنتيش هنأتيه، لكن عشان فنان […]

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