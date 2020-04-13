هالة سرحان تضع نفسها بموقف مُحرج

2020/04/13 | 00:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بعد غيابها عن الشاشة فترة طويلة، عادت الإعلامية المصرية هالة سرحان إلى الواجهة مرة أخرى، وذلك بسبب تغريدتها عبر “تويتر” المثيرة للجدل.حيث نشرت هالة صورة لدواء، وعلقت عليها: “دواء مصري جديد يا الف نهار ابيض مصر تتحرك بسرعة وبقوة تحيا مصر”.وبالبحث عن الدواء، تبين أنه علاجاً للملاريا، وليس مصرياً، واستخدمته العديد […]

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