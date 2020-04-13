الزعيم والبعث

2020/04/13 | 00:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي -1- يقول الكاتب حسن العلوي بان انقلاب 8 شباط لو فشل فان الزعيم قاسم لم يكن ليقف عند اسم أحمد حسن البكر وكان سيطلق سراحه!!! لا أظن ان الزعيم قاسم كان يعرف البعث قبل ثورة تموز وهو أمر ليس غريب فالبعث كان حزبا محدود التنظيم ولم تعرف عنه فعاليات سياسية أو ...

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