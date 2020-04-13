النصر ينفى الإجماع الشيعي على الكاظمي و دولة القانون يضع شروطا لاستمرار دعمه

2020/04/13 | 00:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ان التوافق أمام الكاميرات فقط وخلف الكواليس اعتراضات كبيرة بغداد- وعد الشمري: رهّن ائتلاف دولة القانون دعمه لرئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي بشروط، مشدداً على ضرورة أن تمتد حكومته لسنة واحدة فقط تُمرّر فيها الموازنة وتُطلق التخصيصات المالية لتأمين إجراء الانتخابات المبكرة.وفي مقابل ذلك، نفى تحالف النصر، وجود إجماع شيعي على الكاظمي، وزعم ...

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