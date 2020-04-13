مستشار رئيس الوزراء يدعو إلى الالتزام باجتماع اوبك وتقييد انتاج نفط اقليم كردستان

2020/04/13 | 00:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الصباح الجديد : اعتبر المستشار في رئاسة الوزراء مظهر محمد صالح امس الأحد، ان اجتماع منظمة أوبك الأخير حمل بوادر ايجابية، فيما دعا إلى اهمية ان تقوم وزارة النفط بتقييد الانتاج في اقليم كردستان.وقال صالح في تصريحات اطلعت عليها الصباح الجديد، إن ” نتائج اجتماع (اوبك) بصورة عامة لم تكن مخيبة للامال “، ...

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