حاملة طائرات صينية تجري تدريبات بالقرب من تايوان

2020/04/13 | 00:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن مجموعة بحرية صينية تقودها أول حاملة طائرات صينية مرت قبالة السواحل الشرقية والجنوبة للجزيرة لإجراء تدريبات وذلك في أحدث تصعيد للتوتر العسكري.ونقلت وكالة “رويترز” عن بيان صادر من الوزارة اليوم الأحد: “حاملة الطائرات لياوننغ، وهي أول حاملة صينية عاملة، وخمس سفن حربية مرافقة مرت أولا في […]

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