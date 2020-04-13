محمد_عرفات_حجازي - محمد عرفات حجازي - عبيط القرية وعراؤنا الأخلاقي ـ قراءة فلسفية

2020/04/13 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عرفات_حجازي تغلغلت قواعد الفُحش حاليًا، في شكل أكثر علانيةً وعاميةً، في منطقتنا العربية خصوصًا، أكثر من أيّ وقتٍ مضى.وعبيط القرية هو أحد الأفراد الذين يُؤدون، أو يُنسب إليهم تأدية هذا الدور بامتياز.بدايةً، فالفُحش والفحشاء والفاحشة هو القبيح من القول والفعل، والمُتفحِّشُ هو الذي يتكلّفُ سبُّ الناس ويتعمّدُه، وكلُّ شيءٍ قد جاوز قدْرَهُ وحدَّهُ فهو فاحشٌ، وهو ضربٌ من ضروب الجهل ونقيضٌ لِلحِلْمِ.و......

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