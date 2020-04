كورونا يودي بحياة صديق لترامب

2020/04/13 | 01:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة نيويورك الأميركية، آخذ في الانخفاض.

وكتب ترامب على تويتر: "مؤشر جيد للغاية، أعداد أسرة المستشفيات الشاغرة في ازدياد.



لقد أرسلنا 418 طبيبا، وممرضة، ومعالجين الأمراض التنفسية من مشفى كومفورت العائم، ومركز مؤتمرات جافيتس إلى مستشفيات مدينة وولاية نيويورك".

وأضاف ترامب في تغريدته أن الولاية الآن "أصبح لديها فائض في عدد الأسرة المخصصة لمرضى كورونا، أكثر مما تحتاج".

A very good sign is that empty hospital beds are becoming more and more prevalent.



We deployed 418 Doctors, Nurses and Respiratory Therapists from the hospital ship Comfort and the Javits Convention Center to hospitals in NYC & State.



Have more bed capacity than was needed.



Good!— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت مساء السبت 1.920 وفاة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة جراء فيروس كورونا المستجد، وهو ما يمثّل تباطؤا طفيفا مقارنة باليوم السابق، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 20 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وتعد مدينة نيويورك بؤرة الوباء في البلاد، فيما بلغ عدد الإصابات قرابة 550 ألف شخص.

وكان رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلازيو أعلن السبت أن المدارس الحكومية في المدينة ستظل مغلقة حتى نهاية العام الدراسي مع استمرار تفشي جائحة كوفيد-19، لكن حاكم الولاية قال لاحقا إن القرار يعود له.

وقال رئيس البلدية في مؤتمر صحفي صباح السبت "ليس هناك شيء سهل بشأن هذا القرار"، مضيفا عن القرار "من الواضح أنه سيساعدنا في إنقاذ أرواح".

