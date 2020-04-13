كورونا يقتل حاخاما صهيونيا

2020/04/13 | 01:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ذكرت وسائل إعلام الإحتلال الإسرائيلي، أن الحاخام إلياهو باكشي دورون، مات الأحد متأثرا بإصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.وشغل دورون منصب حاخام مدينة ريشون لتسيون من عام 1993 حتى عام 2003.وأعلنت وزارة صحة الإحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من الأحد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 102، والإصابات إلى 10743.

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