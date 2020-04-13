2020/04/13 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ذكرى الرئيس أحمد بن بللا..أول زيارة لبغداد محسن حسين في مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات توفي المناضل العربي الكبير احمد بن بللا بعيدا عن الجزائر التي ناضل طوال عمره من اجلها.عرفت احمد بن بللا بعد ايام من اطلاق سراحه مع رفاقه من السجن الفرنسي ايفيان ليقودوا الجزائر بلدا مستقلا […]

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