2020/04/13 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلد المتناقضات – علي الشكري المتناقضات سمة الحياة ليس من بلد في العالم ليس فيه متناقضات لكن مساحة هذه المتناقضات تتسع وتضيق ويبدو أن ليس أكثر من العراق بلد يجمع بين المتناقضات ، ومتناقضاته تثر العجب حتى راحت تحير من يتأمل فيها ، بلد التاريخ وليس فيه حاضر ومستقبله مجهول ، بلد […]

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