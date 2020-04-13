2020/04/13 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عسكري عراقي يؤلف كتاباً في الدرون التي إستهدفت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس عصر الطائرات المسيّرة القتالية يدخل بقوة في صراعات الشرق الأوسط – باهرة الشيخلي لعل الحدث الأبرز في الشرق الأوسط، الذي لعبت فيه الطائرات المسيرة دوراً فعالاً ومؤثراً، هو الهجوم الجوي، الذي شنته إيران بها إلى جانب صواريخ الكروز […]

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