الرئيس التركي يرفض استقالة وزير داخليته بسبب انتقادات تتعلق بإدارته أزمة كورونا

2020/04/13 | 01:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، استقالة وزير داخليته سليمان صويلو بسبب انتقادات تتعلق بإدارته أزمة كورونا.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأحد، استقالته من منصبه إثر اتهامات بفشل التدابير التي اتخذتها وزارته للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال صويلو في بيان: "أرجو أن تعذرني أمتي التي لم أرد أن أسبب لها الضرر، أغادر منصب وزير الداخلية الذي كان لي شرف توليه".

استقالة صويلو جاءت بعد يومين من الإعلان المفاجئ عن تطبيق عزل شامل في البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتسبب قرار حظر التجوال "المفاجئ" الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان في إطار مكافحة فيروس كورونا، في حالة كبيرة من الفوضى وحوادث عنف.



في تركيا.

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