برمودا عالمودا!

2020/04/13 | 01:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.محمد فلحي كشف رئيس مركز (كيوبيد) للأمراض الانتقالية في ولاية ميتسوبيشي الأميركية البروفسور (وان تو) عن وجود علاقة ارتباطية بين انتشار فايروس كورونا وتدخين النارجيلة وارتداء سراويل البرمودا القصيرة الممزقة، وأوضح أن النارجيلة تجعل من الرئتين تربة خصبة للفايروسات والجراثيم ومن بينها بالطبع كورونا،في حين تجذب السراويل القصيرة التي يرتديها الشباب عادة إناث الفايروسات وتدفعها ...

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