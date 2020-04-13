حكيمة_لعلا - حكيمة لعلا - يوميات الحجر (12) وجها لوجه- الجزء 3

2020/04/13 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكيمة_لعلا بدخول المغرب إلى المرحلة الثانية من وباء كوفيد 19 وارتفاع عدد المرضى الجدد، أدرك المغاربة أنه من الممكن أن تطول الجائحة وأن يطول الحجر الصحي الاجباري، فأدركوا عنوة عنهم أن جائحة الكوفيد 19 هي أمر واقع وأن النكران لم يعد ينفع في شيء.لم يتم الإدراك المطلق لخطورة الوضع إلا في بداية المرحلة الثانية، بحيث وعكس كل توقعاتهم لم تنخفض الأرقام بل ارتفعت، لم ينخفض عدد الموتى بل ظل محافظا على وتيرته ......

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