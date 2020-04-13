2020/04/13 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسد تشكر كردستان للمساعدة في مواجهة كورونا اربيل – فريد حسن تقدم قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، امس الأحد، بالشكر لرئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني على استجابته وتقديم المساعدة في مكافحة فايروس كورونا.وقال عبدي في تغريدة على تويتر (كل الشكر والتقدير لرئيس إقليم كردستان كاك نيجيرفان البارزاني على استجابته السريعة والكريمة […]

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