2020/04/13 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يهنئ بعيد القيامة والبابا يحتفل وحيداً بغداد- ندى شوكت هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح المسيحيين بمناسبة عيد القيامة، داعيا الى التآزر مع الملاكات الصحية في مواجهة فايروس كورونا.وكتب صالح في تغريدة على تويتر امس الاحد (من أرض الرسالات والحضارات والتنوع الديني والثقافي، أهنئ المسيحيين في العراق والعالم أجمع بحلول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يهنئ بعيد القيامة والبابا يحتفل وحيداً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يهنئ بعيد القيامة والبابا يحتفل وحيداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).