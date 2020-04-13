2020/04/13 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضابط متقاعد: القضاء اللبناني لا يزال ينظر الدعوى والدفاع لم يخسر دولاراً بغداد – الزمان نفى ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع اتهامات بتسببه في خسارة الوزارة مبلغا يصل الى 16 مليار دينار لصالح شركة لبنانية واشار الى ان القضية لا تزال بعهدة القضاء اللبناني، فيما قررت الوزارة احالته الى هيئة النزاهة.[…]

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