2020/04/13 | 01:38 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجع المدرسي يوصي العراقيين بالإلتزام بالنصائح الصحية لإعلان النصر على كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 01:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع المدرسي يوصي العراقيين بالإلتزام بالنصائح الصحية لإعلان النصر على كورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع المدرسي يوصي العراقيين بالإلتزام بالنصائح الصحية لإعلان النصر على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).