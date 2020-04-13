نصائح غذائية لمصابي كورونا

2020/04/13 | 01:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت منظمة الصحة العالمية عددا من النصائح الغذائية الواجب اتباعها من قبل الأشخاص البالغين المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وجاءت النصائح الغذائية، التي نشرتها المنظمة الدولية، على حسابها في “تويتر”، بضرورة اتباع حمية في الأكل وتجنب عدد من المأكولات والمشروبات، التي قد تضر الشخص المصاب.اشرب 8- 10 أكواب من الماء كل […]

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